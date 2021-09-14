الانتخابات، والسلاح المنفلت ،والطائرات المسيّرة ،والصواريخ ! - مصطفى محمد غريب

2021/09/14 | 13:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب قضية الانتخابات النيابية القادمة واللغط المتواصل حول حسم الأمر بالنسبة للمشاركة أو عدم المشاركة من قبل القوى وبخاصة التي تقاطعها لأسباب منها السلاح المنفلت والمنتشر بيد فصائل غير منضبطة ومستهترة ولا خاضعة لأي قانون، ومصادر المال الفاسد الذي يلعب دورا غير قليل في تغيير النتائج ثم التزوير والتلاعب والتجاوز والبقاء على قانون الانتخابات الجائر ومفوضية انتخابات غير مستقلة وقضايا أخرى، حسم عدم المشا ......





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