النزاهة تعلن التحضيرات لعقد مؤتمر دولي في بغداد لإسترداد الأموال المنهوبة

2021/09/14 | 14:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة بغداد ستشهد يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر أيلول الجاري انطلاق فعاليَّات وقائع المُؤتمر الدوليِّ لاسترداد الأموال المنهوبة.وذكرت الهيئة في بيان أن “المُؤتمر، سيُعقَدُ برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة … Readmore

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