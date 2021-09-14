2021/09/14 | 14:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tlBsE1Gym54

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. الديمقراطي الكوردستاني يواصل تنظيم حوارات وندوات دعائية لفئات المجتمع كافة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. الديمقراطي الكوردستاني يواصل تنظيم حوارات وندوات دعائية لفئات المجتمع كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).