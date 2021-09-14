القبض على 18 مطلوباً للقضاء ومخالفا لشروط الإقامة في بغداد

2021/09/14 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على (18) مطلوباً للقضاء ومجموعة مخالفة لشروط الإقامة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين عن القانون، وبتنسيق عال المستوى مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، إذ تمكنت قوة من استخبارات وأمن بغداد ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد وبالتعاون مع القوة الماسكة للقاطع من القاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب بعد رصد تواجده في منطقة الزعفرانية والمطلوب الى رئاسة محكمة استئناف ديالى".

وفي سياق متصل "تمكنت الوكالات الاستخبارية المتواجدة في سيطرة بوابة الراشدية وبالاشتراك مع قوة من لواء المشاة الـ(44) فرقة المشاة الحادية عشر ومفرزة من شرطة نجدة الزهور من رصد مجموعة اشخاص لمحاولتهم الدخول الى محافظة بغداد وعبور السيطرة بشكل غير قانوني، تم مطاردتهم والقاء القبض على (9) اشخاص يحملون الجنسية العربية حيث تبين انهم مخالفين لشروط الإقامة.



".واشار البيان، الى ان "قــــــواتنا الأمنية فـــــي فرقة المشاة الحـــادية عشر والفرقتين (الأول والثانية) شرطة اتحادية تمكنت من القاء القبض على (8) مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بحيازة وتعاطي مواد مخدرة".

ولفت الى، انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة".

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