مشاجرة بين اشقاء تنتهي باصابة احدهم في بغداد

2021/09/14 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بنشوب مشاجرة عائلية بين اشقاء يعملون في وزارة الداخلية ضمن مدينة الشعلة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة عائلية تطورت الى استخدام السلاح الخفيف بين اشقاء يعملون في وزارة الداخلية ضمن مدينة الشعلة اسفرت عن اصابة احدهم بجروح مختلفة".

واضاف، ان "قوة امنية وصلت لمكان الحادث لاتخاذ الاجراءات الاصولية".

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