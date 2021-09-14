أب يطلق النار على ابنه في الكرادة.. والسبب؟

2021/09/14 | 14:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأقدام اب على اطلاق النار على ابنه نتيجة خلافات عائلية ضمن منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "خلاف عائلي ضمن منطقة الكرادة دفع الاب الى اطلاق النار على ابنه ما اسفر عن اصابته بمنطقة القدم".

واضاف انه "قوة امنية وصلت لمكان الحادث واتخاذ الاجراءات الاصولية".

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