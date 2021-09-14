عن سبب اجتماع بوتين بالأسد رغم معرفته بضرورة عزل نفسه.. بيسكوف: لا شيء غير منطقي

2021/09/14 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن صحة أحد لم تُعرض للخطر بعد عزل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نفسه بسبب إصابات بكورونا في محيطه، مشيرا إلى أن قرار العزل صدر في اليوم التالي من اجتماع بوتين مع الرئيس السوري، بشار الأسد

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