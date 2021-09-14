يعود عمره إلى آلاف السنين..هذا ما ستجده داخل كهف عين هيت في السعودية

2021/09/14 | 14:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت عدسة المهندس المعماري البرتغالي برونو أنتونيس، جوانب كهف عين هيت الذي يعود عمره إلى آلاف السنين ويضم عين مياه لا تجف طوال أيام السنة

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