نشوب حريق كبير داخل شركة أدوية سامراء

2021/09/14 | 14:36 - المصدر: قناة التغيير

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نشب حريق كبير، داخل شركة أدوية سامراء في محافظة صلاح الدين.

وقال مراسل التغيير إن حريقاً نشب داخل شركة أدوية سامراء في محافظة صلاح الدين, مضيفا أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى مقر الشركة لمكافحة النيران وإخمادها

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