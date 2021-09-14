2021/09/14 | 14:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشفت مديرية حماية المنشآت والشخصيات، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديد بشأن المشاجرة التي حصلت بين عشيرتين في مستشفى المحمودية.وقالت المديرية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بتاريخ 14 / 9 / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حادث “سير” يتحول إلى شجار عشائري داخل مستشفى المحمودية المركز الخبري الوطني.

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