صور من عملية العد والفرز لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة

2021/09/14 | 14:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بدأت عملية العد والفرز، لاختيار أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم.

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وفاز لاعب المنتخب الوطني السابق، يونس محمود، بمنصب النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم.

وبحسب الانتخابات التي جرت اليوم فإن يونس حصد منصب النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، فيما تم انتخاب علي جبار بالتزكية كنائب أول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم.

فيما فاز وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، برئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم.





وبحسب نتائج الانتخابات التي جرت اليوم في رئاسة الاتحاد فقد حصل درجال على 48 صوتاً، فيما حصل منافسه شرار حيدر على 16 صوتاً.

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