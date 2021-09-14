مصر.. أحفورة الحوت رباعي الأرجل المكتشفة تعود لسلالة

2021/09/14 | 14:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء مصريون اكتشاف أحفورة لحوت رباعي الأرجل قبل أكثر من عقد في الصحراء الغربية، موضحين أنها تعود إلى سلالة غير معروفة من قبل من الحيتان.

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