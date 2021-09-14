صحة نينوى تنفي تسجيل أصابة اخرى بمرض الجمرة الخبيثة

2021/09/14 | 14:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مدير قسم الصحة في دائرة صحة نينوى رمضان محمود، الثلاثاء، حول تسجيل حالة ثانية للاصابة بمرض "الجمرة الخبيثة" في نينوى.

وذكر محمود في تصريح لـ NRT عربية، (14 ايلول 2021)، ان "الجمرة الخبيثة من احد الامراض المتوطنة في العراق، و سنويا تظهر حالة او حالتين في بقية محافظات".

واضاف، ان "الصحة قامت بالكشف الصحي على الملامسين وتعفير المنطقة التي يسكن بها المتوفي"، لافتا الى ان "المصاب "كان ضمن قاطع مسؤولية قسم صحة المنصور".

واوضح محمود، ان "جميع الملامسين تم حجرهم لمدة 14 يوما".

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