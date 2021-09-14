هجوم مسلح يودي بحياة ضابط في صلاح الدين

2021/09/14 | 14:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باستشهاد ضابطا برتبة نقيب منسوب لوزارة الدفاع بهجوم مسلح في صلاح الدين.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "مجموعة مسلحة يُعتقد انتماؤها لداعش نفذت هجوم على قرية "المزاريخ" في محافظة صلاح الدين".

واضاف ان "الهجوم أسفر عن مقتل ضابط برتبة نقيب منسوب لوزارة الدفاع".

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