العراق يتراجع بقائمة الدول الأكثر شراءً للمنازل في تركيا

2021/09/14 | 14:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام الحالي 2021 قبل ان يعاود مرة اخرى للمركز الاول في شهر ايار الماضي.

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