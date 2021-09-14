القطارالسريع في مصر يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل.. هذه خصائصه

2021/09/14 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مصر سابقًا في بداية الشهر عقدًا بقيمة 4.45 مليار دولار مع شركة "سيمنس للنقل" الألمانية التي تقود تحالفاً لبناء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ضمن خطة الدولة لتطوير موانئها.

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