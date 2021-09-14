استشهاد ضابط برتبة نقيب خلال هجوم مسلح على قرية المزاريخ

2021/09/14 | 15:06 - المصدر: قناة التغيير

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استشهد ضابط برتبة نقيب بهجوم مسلح على قرية المزاريخ في محافظة صلاح الدين.

وقالت مصادر أمنية إن مجموعة مسلحة يُعتقد انتماؤها إلى تنظيم داعش نفذت هجوما على قرية “المزاريخ” ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة نقيب في الجيش العراقي.

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