2021/09/14 | 15:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات النيابية يواصلون حملاتهم الاعلامية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني للانتخابات النيابية يواصلون حملاتهم الاعلامية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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