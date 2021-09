فاز فيلم -يسقط الملك- بالجائزة الكبرى في مهرجان دوفيل للسينما الاميركية - سمير حنا خمورو

2021/09/14 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

#الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو اختتم مهرجان السينما الاميركية في دوفيل مساء يوم الأحد 12 أيلول / سبتمبر 2021، والذي استمر لمدة عشرة أيام بالكشف عن الأفلام الفائزة بالجوائز، شارك في المسابقة 13 فيلماً.



فاز بالجائزة الكبرى، فيلم يسقط الملك Down with the King اخراج دييكو أونغارو.



يحكي قصة مغني الراب الشهير "موني ميرك"، من المفترض أم يؤلف ألبومًا جديدًا في منزل منعزل.



ولكن ، بعد أن سئم من حياته المهنية والضغط الذي يحيط بالفنا ......





