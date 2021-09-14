تعرف على اماكن اصدار بطاقة التلقيح الدولية في بغداد والمحافظات

2021/09/14 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الثلاثاء، قائمة بأماكن إصدار بطاقة

التلقيح الدولية في بغداد والمحافظات.

الوثيقة ادناه:

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