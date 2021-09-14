2021/09/14 | 15:16 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اطلق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة الاتحادي يطلق استمارة التوظيف + "الرابط") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الثلاثاء، يطلق استمارة التوظيف لذوي
المهن الطبية.
يتبع ..
للدخول الى الاستمارة : اضغط هنا
[http://apply.fpsc.gov.iq/login.php]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الخدمة الاتحادي يطلق استمارة التوظيف + "الرابط") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الخدمة الاتحادي يطلق استمارة التوظيف + "الرابط") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).