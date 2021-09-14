مجلس الخدمة الاتحادي يطلق استمارة التوظيف +

2021/09/14 | 15:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم

الثلاثاء، يطلق استمارة التوظيف لذوي

المهن الطبية.

يتبع ..

للدخول الى الاستمارة : اضغط هنا

[http://apply.fpsc.gov.iq/login.php]

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