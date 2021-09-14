‏الأمم المتحدة تعلن عن مشروع لدعم خمس محافظات في العراق

2021/09/14 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن مشروع لدعم المحافظات الخمسة المحررة ،نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى، فيما حددت أهداف المسح الخاص بالمؤسسات الذي أجري في ثلاث محافظات.وقالت مديرة البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في العراق زينة علي احمد إن ” البرنامج الانمائي للامم المتحدة ينفذ حالياً مشروعاً رائداً يسهم في وضع مساعدات تقنية ومادية للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص ويتم تنفيذها في المحافظات الخمس المحررة “.وتحدثت عن عمليات المسح التي تقوم بها الأمم المتحدة لشركات القطاع الخاص موضحةً أن “الأمم المتحدة تنفذ عمليات مسح للمؤسسات المتناهية الصغرى والصغيرة والمتوسطة كجزء من شراكتنا مع وزارة التخطيط والهدف منها وضع تصور يساعد الحكومة على وضع خطة لتنمية القطاع الخاص”، مبينة أن “المسح أساسي لمعرفة التحديات والفرص المتاحة للمؤسسات العراقية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة”.واشارت الى انه “تم مسح حوالي 2000 مؤسسة عراقية في ثلاث محافظات وهي بغداد والبصرة ونينوى وتبين لنا احتياجاتها الضرورية وماهي الموارد المتوفرة والتحديات التي تواجهها”، موضحة أن “نتائج المسح سوف تسهم في وضع ستراتيجية لدعم المؤسسات كحركة اقتصادية من الضروري دعمها لتعزيز موارد الاقتصاد العراقي”.

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