زعيمة ميانمار تعود للمحكمة بعد غيابها بسبب وعكة صحية

2021/09/14 | 15:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محامي أونج سان سو تشي زعيمة ميانمار، التي أطيح بها من السلطة، إنها عادت إلى المحكمة اليوم الثلاثاء، بعد غيابها أمس بسبب وعكة صحية وأضاف أنها بدت في حالة جيدة لكنها قالت إنها ما زالت تشعر “ببعض الدوار”.

وتخضع الحالة الصحية لسو تشي (76 عاماً) للمتابعة عن كثب في ميانمار حيث أمضت سنوات عديدة قيد الاعتقال لتحديها حكومات عسكرية.

وتجري محاكمتها الآن في عدة اتهامات منذ الإطاحة بها في انقلاب أول فبراير (شباط).

ولم تتمكن سو تشي من المثول أمام المحكمة أمس بسبب شعورها بدوار قال فريقها القانوني إنه نتج عن دوار الحركة أثناء نقلها بسيارة من مقر إقامتها الجبرية، الذي لم يتم الكشف عنه، إلى المحكمة.

وقال كبير محاميها خين مونغ زو في رسالة نصية إنها بدت بحالة جيدة، لكنها قالت إنها ما زالت تشعر ببعض الدوار.

وتواجه الزعيمة الحاصلة على جائزة نوبل عدة اتهامات منها انتهاك قواعد مكافحة فيروس كورونا وامتلاك أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني، وقبول رشاوى والتحريض على إثارة الفزع العام وانتهاك قانون الأسرار الرسمية.

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