2021/09/14 | 15:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد الكرة العراقي، اليوم الثلاثاء، عن أسماء الفائزين بعضوية اتحاد الكرة العراقي الجدد.وفاز بعضوية اتحاد الكرة الجديد كل من (رشا طالب للكوتا النسوية 15 صوت، كوفند […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعلان أسماء الفائزين بعضوية اتحاد الكرة الجديد المركز الخبري الوطني.

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