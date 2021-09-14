2021/09/14 | 15:30 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 | 03:27 مساءً | عدد القراءات : 3

التربية: دوام العام المقبل حضوري

أكد وزير التربية علي الدليمي، الثلاثاء، على ضرورة استعادة الحياة الطبيعية للمدارس عبر الدوام الحضوري.

وقال الدليمي في برقية تهنئة لوزير التربية في اقليم كردستان ئالان حمه سعيد، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2021-2022، إن"بدء العام الدراسي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، يمثل انجازاً مهماً يغالب التحديات بإصرار عالي".

وأضاف، ان "وزارة التربية الاتحادية تجدد موقفها الرامي بضرورة استعادة الحياة الطبيعية للمدارس عبر الدوام الحضوري مع تشديد الاجراءات الوقائية خلال العام الدراسي المقبل, مؤكداً ان الجميع بات يُدرك ان هذا الوباء اقل خطراً من انتشار الجهل".

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