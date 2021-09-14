طبيب يصف كيف تبدو الأيام الأخيرة لشخص يعاني من فيروس كورونا

2021/09/14 | 15:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يحدث إذا أصبت بمرض شديد بسبب فيروس كورونا؟ يصف طبيب كيف تبدو الأيام الأخيرة لشخص يعاني من الفيروس.

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