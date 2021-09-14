مشاجرة عنيفة بين عشيرتين في مستشفى المحمودية والصحة تعلق (فيديو)

2021/09/14 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام صحة بغداد الكرخ الدكتور

جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، حدوث

مشاجرة عنيفة بين عشيرتين في مستشفى

المحمودية.

وقال الحجامي في بيان، انه "عندما يغيب

الوعي و العقل و يسود الجهل و التخلف

تكون هذ

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