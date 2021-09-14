بالوثيقة.. القضاء يؤكد دقة المعلومات في تنفيذ مذكرات القبض تلافيا للاشتباه بالاسماء

2021/09/14 | 15:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس القضاء الاعلى، اليوم

الثلاثاء، دقة المعلومات في تنفيذ

مذكرات القبض تلافيا للاشتباه

بالاسماء.

وبحسب وثيقة صادرة من رئيس المجلس فائق

زيدان، حصلت عليها وكالة نون الخبرية،

انه "بغية تلافي حالات

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