منسيون بين 3 بلدان.. مخيم بالصحراء السورية يواجه

2021/09/14 | 15:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هم منسيون، لا يدري أحد بهم، محاصرون من جميع الجهات، حتى أن ذلك كان كفيلا بعدم قدرة دخول فيروس "كورونا" إلى أوساطهم، منذ بدء ظهور الجائحة في البلاد والعالم.

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