الداخلية تنفي عبر NRT ما تم تداوله بشأن ارتفاع حالات الانتحار في العراق

2021/09/14 | 15:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الثلاثاء، بما تداولته بعض المواقع الاخبارية بان يكون العراق في المراتب الاولى عالميا لحالات الانتحار.

وذكر معن في تصريح خاص لـNRT عربية، ( 14 ايلول 2021) ، ان "نسب حالات الانتحار في العراق هي دون المستوى الطبيعي و هي قليلة جدا مقارنة مع الكثير من بلدان العالم والبلدان العربية".

واضاف، ان "هناك فقط ارتفاع طفيف بحالات الانتحار هذا العام مقارنة مع العام الماضي، وهي نسبة ضئيلة جدا ولاتعتبر شيئا مقارنة مع عدد سكان العراق والتي تقترب حاليا من 41 مليون نسمة".

واوضح معن، ان "العام الماضي حسب الاحصائات كانت حالات الانتحار المسجلة قرابة 600 حالة، فيما سجلت هذة السنة قرابة 640 حالة".

N.A

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