شاهد بالصور..

2021/09/14 | 16:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، مشاهد من

الطريق الى كربلاء، حيث رصدت عدسة

الكاميرا لقطات مؤثرة لاطفال وهم

يسيرون على نهج آباءهم ويقدمون الماء

والطعام الى السائرين نحو كربلاء.

وتواصل الجموع المليونية مسيرها ع

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