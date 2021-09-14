توجيه من مديرية المرور العراقية حول شراء الأرقام المميزة

2021/09/14 | 16:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدرت مديرية المرور العامة، الثلاثاء، توجيها بشأن شراء أرقام السيارات المميزة.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 أيلول 2021)، أن "مدير المرور العام طارق اسماعيل الربيعي وجه مدراء المحافظات باستلام طلبات المواطنين الراغبين بشراء ارقام مميزة فيما يخص ارقام المحافظات بخصوص شراء الرقم المميز (الرباعي و الخماسي) فقط".

وأضافت أن "بامكان المواطنين التوجه لمديرية مرور المحافظة التي يسكنون بها وتقديم طلب رسمي لمدير المحافظة حصراً بهذا الخصوص، وذلك من أجل تقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين".

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