المغرب.. تفكيك خلية مرتبطة بـ

2021/09/14 | 16:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، تفكيك "خلية إرهابية" موالية لتنظيم داعش، وتوقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم.

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