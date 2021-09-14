2021/09/14 | 16:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الثلاثاء، أعضاءها الى مراجعة النقابة لتحديث استمارة المكافات التشجيعية.وقالت النقابة في بيان، إنها “تدعو الزملاء اعضاء النقابة المجددة هوياتهم لعام 2021 الى مراجعتها لغرض اكمال استمارة المكافآت التشجيعية خلال الفترة من 15/9 ولغاية 1/10/2021 على ان ترفق مع الاستمارة نسخة مصورة من هوية النقابة المجددة”، مبينة أنه “بإمكان الزملاء سحب الاستمارة من موقع النقابة واكمالها وتسليمها الى ادارة النقابة”.

وأضافت، “اما ما يخص الزملاء في فروع النقابة فيتم تسليم الاستمارة ونسخة من الهوية الى رئيس الفرع وتأييدها من قبله وسيتم اهمال اية استمارة خالية من تأييد الفرع”.

التالي

منذ 6 ساعات

رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ التلاميذ والطلبة بانطلاق العام الدراسي الجديد

منذ 24 ساعة

ضبط مواد خطرة في البصرة

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 4204 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

الموارد توجّه تحذيراً لأبناء البصرة

منذ يومين

الصحة تسجل 3554 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يومين

التربية تحدد موعد اختبار المستوى الثاني للطلبة المتقدمين لمدارس الموهوبين

منذ يومين

التعليم تعلن عن مباشرة التدريسيين في الجامعات كافة

منذ 3 أيام

إعادة إرسالية عجلتين إلى الجانب الإيراني في منفذ المنذرية

منذ 3 أيام

الصحة تسجل 3086 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ 3 أيام

الصحة تعلن وصول وجبات جديدة من لقاح كورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الصحفيين العراقيين توجه دعوة لاعضائها) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الصحفيين العراقيين توجه دعوة لاعضائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).