2021/09/14 | 16:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاكتشف علماء من الصين وهولندا والنرويج، أن سبب الانقراض الجماعي في العصر البرمي، كان نتيجة ارتفاع حاد بدرجات الحرارة بسبب براكين سيبيريا.وتشير مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، إلى أن الانقراض الجماعي في العصر البرمي، الذي يعتبر أكبر كارثة في تاريخ الأرض، حصل بسبب براكين منطقة سيبيريا التي انبعثت منها كميات هائلة من غاز ثاني أكسيد الكربون.وقد اتضح للباحثين، بعد أن أضافوا نسب نظائر الكربون، التي أخذوها من دهون أحافير الطحالب والنباتات، إلى نموذج لوصف الأرض، أن نتائج الحسابات التي أجريت بمساعدة علم الفلك، أن انبعاث الكربون على نطاق واسع (أكثر من 36 ألف غيغا طن) والسريع (بمعدل خمسة غيغا طن سنويًا خلال 109 آلاف سنة)، يمكن تفسيره بالصخور المصطبية البركانية في منطقة سيبيريا.ويقول البروفيسور ولفرام كورشنر من جامعة أوسلو، "أظهرت حساباتنا، أن بركانين كانا المصدر الرئيس لانبعاث ثاني أكسيد الكربون وزيادة نسبته في الغلاف الجوي للأرض.وقد تسبب هذا في رفع تركيز الغاز من 400 جزء في المليون من حيث الحجم، إلى عشرة آلاف، ما أدى إلى ارتفاع حاد بدرجات الحرارة في نهاية الانقراض الجماعي الذي حدث في العصر البرمي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن سبب أكبر كارثة في تاريخ الأرض) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن سبب أكبر كارثة في تاريخ الأرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).