2021/09/14 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، اليوم الثلاثاء، على ان القانون سيطبق على الجميع في حال وجود ممارسات تهديد او ابتزاز من قبل جهات سياسية او مرشحين، فيما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مستشار الكاظمي: اي “مرشح” يمارس التهديد والابتزاز سيطبق عليه القانون المركز الخبري الوطني.

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