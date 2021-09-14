أول تعليق لدرجال بعد انتخابه رئيساً لاتحاد الكرة

2021/09/14 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ذكر رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الثلاثاء، ان الاتحاد بابه مفتوح للجميع.

وقال درجال في بيان، ان "باب الاتحاد ستفتح لجميع الكفاءات الفنية والإدارية برفد اللجان التي سيشكلها الاتحاد بالايام المقبلة".واضاف ان "غدا سيكون عقد اول جلسة للمكتب التنفيذي الجديد لوضع اتفاقيات العمل الكروي خاصة ما يخص منتخبنا الوطني المشترك بتصفيات كأس العالم في قطر 2022".

ولفت إلى أن "قرعة الدوري الممتاز ستجرى غداد وانطلاق الدوري الذي حددته التطبيعية سابقا سيكون في العشرين من الشهر الحالي".

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