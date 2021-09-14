المرور توجه دعوة للمواطنين الراغبين بشراء الأرقام المميزة

2021/09/14 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، مدراء المحافظات باستلام طلبات المواطنين الراغبين بشراء الأرقام المميزة.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "مدير المرور العام اللواء الحقوقي (طارق اسماعيل الربيعي)، وجه مدراء المحافظات باستلام طلبات المواطنين الراغبين بشراء ارقام مميزة فيما يخص ارقام المحافظات بخصوص شراء الرقم المميز (الرباعي والخماسي) فقط".

وأضاف، أنه "بإمكانهم التوجه لمديرية مرور المحافظة التي يسكنون بها وتقديم طلب رسمي لمدير المحافظة حصراً بهذا الخصوص وذلك من أجل تقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين".

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