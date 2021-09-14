الصحة تحدد أماكن إصدار بطاقة التلقيح الدولية

2021/09/14 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حددت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أماكن اصدار بطاقة التلقيح الدولية في بغداد والمحافظات.وذكرت الوزراة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “دائرة العيادات الطبية الشعبية حددت أماكن إصدار بطاقة التلقيح الدولية في بغداد والمحافظات”.وأشارت الى انه “سيتم المباشرة بالعمل واستقبال المراجعين حال الانتهاء من تجهيز المراكز بالاجهزة والمعدات …

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