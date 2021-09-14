نقابة الصحفيين تدعو أعضاءها إلى تحديث إستمارة المكافآت

2021/09/14 | 16:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الثلاثاء، أعضاءها إلى المراجعة لتحديث إستمارة المكافات التشجيعية.وذكرت النقابة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تدعو الزملاء اعضاء النقابة المجددة هوياتهم لعام 2021 الى مراجعتها لغرض اكمال استمارة المكافآت التشجيعية خلال الفترة من 15 /9 ولغاية 1 /10 /2021 على ان ترفق مع الاستمارة …

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