المرور توجه دعوة للراغبين بشراء “أرقام مميزة”

2021/09/14 | 16:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، دعوة للمواطنين الراغبين بشراء أرقام مميزة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل الربيعي، وجه مدراء المحافظات بإستلام طلبات المواطنين الراغبين بشراء ارقام مميزة، فيما يخص ارقام المحافظات (الرباعي و الخماسي) فقط”.وأوضح مدير المرور، انه “بإمكانهم التوجه …

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