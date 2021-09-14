وزير خارجية حكومة “طالبان”: لا أعرف معنى حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها

2021/09/14 | 16:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال وزير خارجية حكومة “طالبان” المولوي أمير خان متقي، اليوم الثلاثاء، لا أعرف معنى حقوق الإنسان التي يتحدثون عنها، مشيرا إلى أننا طبقا لعاداتنا وللشريعة لم نمنع المرأة من ممارسة أي […]

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