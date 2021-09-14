عضوة كونغرس أمريكية ترتدي فستاناً أبيض اللون مع عبارة بلون أحمر من الخلف..ما حكايتها؟

2021/09/14 | 16:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت عضوة الكونغرس، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، بحفل "ميت غالا" في نيويورك مساء الإثنين برسالة للأمريكيين، وهي: "افرضوا الضرائب على الأغنياء".وزينت هذه العبارة المكتوبة باللون الأحمر فستانها الأبيض.

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