التربية تناقش إنضمام العراق إلى عضوية الهيئة الدولية للاختبارات

2021/09/14 | 16:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التربية، توجيه دعوة للوفد العراقي الذي يمثلها في هولندا لزيارة مقر الهيئة الدولية للاختبارات في (لاهاي)، لمناقشة انضمام العراق ضمن قائمة الدول الـ65 الاعضاء في الهيئة الدولية المشاركة.أوضحت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الدعوة تأتي استكمالاً لتوقيع اتفاقية المشاركة في اختبارات الاتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات …

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