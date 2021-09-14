مجدداً.. التربية تؤكد على الدوام الحضوري

2021/09/14 | 16:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكطد وزير التربية، علي الدليمي، اليوم

الدليمي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة

استعادة الحياة الطبيعية للمدارس عبر

الدوام الحضوري.

وقالت التربية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن الدليمي "بعث برقية تهنئة

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