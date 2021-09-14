بريطانيا تدعو العراق إلى المشاركة في معرض الأسلحة

2021/09/14 | 16:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعت الحكومة البريطانية، 6 دول تم تصنيفها وفق أساس "الأولوية بمجالات حقوق الإنسان" بينها العراق للمشاركة في معرض الأسلحة.

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وقد دعت الحكومة البريطانية الدول الست بعد أن صنفتها وزارة الخارجية على أنها "دول ذات أولوية في مجال حقوق الإنسان" لإرسال وفود إلى أكبر معرض أسلحة في أوروبا، والذي يبدأ في دوكلاندز بلندن اليوم الثلاثاء.

وبحسب الخارجية من بين المدعوين السعودية والبحرين وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والعراق.

وسيتمكن المندوبون من هذه الدول من الاختلاط مع أكثر من 800 مشارك، بما في ذلك 90% من أكبر 10 شركات تصنيع أسلحة في العالم، خلال حدث دولي يستمر 4 أيام على الرغم من جائحة كوفيد-19.

"وكالات"

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