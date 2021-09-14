2021/09/14 | 16:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير الدلائل إلى أن أبل ستعلن عن 4 إصدارات جديدة من هاتفها الأشهر آيفون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("آيفون" جديد ينتظره العالم.. كيف تشاهد مؤتمر أبل المرتقب على الهواء مباشرة؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("آيفون" جديد ينتظره العالم.. كيف تشاهد مؤتمر أبل المرتقب على الهواء مباشرة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).