2021/09/14 | 16:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..القضاء يكلف رئيسا جديدا للإدعاء العام المركز الخبري الوطني.

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