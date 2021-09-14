ما حقيقة وجود عبارات طائفية في مناهج وزارة التربية؟

2021/09/14 | 16:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، الثلاثاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام بشأن وجود عبارات طائفية في بعض المناهج الدراسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريح لـNRT اليوم، (14 ايلول 2021)، ان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود عبارات ونصوص طائفية او عنصرية في بعض من المناهج الدراسية عار عن الصحة".

وأوضح فاروق، ان "المناهج الدراسية توضع حسب سياسة الدولة العراقية ولاتخضع لاهواءات اي شخص او اي طائفة".

وأضاف، ان "وزارة التربية منذ تأسيس الحكومة العراقية في عام 1920 والى الان ماضية في وضع مناهج رصينة ومواكبة للتطور، واذا كانت هناك عبارات طائفية لماذا لم تحذف؟ ولماذا لم تشار اليها في وقتها؟، وهناك من يريد بث الطائفية والتفرقة العنصرية من خلال نشر هذه الاكاذيب بين المجتمع العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفاد مقرر لجنة التربية النيابية، طعمة اللهيبي، في تصريحات رسمية بإن "لجنة التربية النيابية قدمت مجموعة من المقترحات إلى وزارة التربية من أجل تغيير وتعديل بعض المناهج الدراسية".

وأضاف اللهيبي، ان "وزارة التربية أيضا لديها مقترحات بهذا الشأن، وتعمل على تعديل المناهج من خلال طباعتها مجددا، من أجل مواكبة مستويات التعليم العالمي".

وبين، ان "بعض المناهج فيها عبارات تشير إلى الطائفية والعنصرية، بالتالي من غير المعقول أن نعلم اطفالنا على الكراهية".

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