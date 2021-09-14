2021/09/14 | 16:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكمارك: تشكيل لجنة لوضع ضوابط خاصة بالمواد الأولية الداخلة للعراق » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 16:43

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمارك: تشكيل لجنة لوضع ضوابط خاصة بالمواد الأولية الداخلة للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكمارك: تشكيل لجنة لوضع ضوابط خاصة بالمواد الأولية الداخلة للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).